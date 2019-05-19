В Индии проходит последний этап выборов в парламент

Седьмой и последний этап парламентских выборов начался в Индии в воскресенье, сообщают западные СМИ.
Право голоса имеют более 100 млн избирателей из восьми штатов. В ряде штатов, например, в Западной Бенгалии, выборы проходят в условиях повышенных мер безопасности.
Первый этап парламентских выборов в Индии стартовал 11 апреля, подсчет голосов начнется 30 мая. Правом голоса в стране обладают 900 млн человек, они выбирают 545 депутатов парламента.
Правящая в Индии партия "Бхаратия джаната парти" (БДП), возглавляемая премьер-министром Нарендрой Моди, поборется за места в парламенте с оппозиционным Индийским национальным конгрессом и множеством региональных партий.
В нижней палате 545 выборных места, и любой партии или коалиции нужно минимум 272 мандата, чтобы сформировать правительство. Ожидается, что на этот раз более 900 млн человек старше 18 лет проголосуют на одном из миллионов избирательных участков - число избирателей больше, чем население Европы и Австралии вместе взятых.
Индийцы являются активными избирателями - явка на последних всеобщих выборах в 2014 году составила более 66%, по сравнению с 45% в 1951 году, когда были проведены первые выборы.
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