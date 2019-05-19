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СНГ 19.05.2019 15:28

Инициатива о новой встрече Путина и Трампа должна исходить от Вашингтона - Песков

Инициатива о проведении новой встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна исходить от американской стороны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В Аргентине была отменена встреча, которая уже была согласована и была отменена менее чем за 24 часа. В этой связи, конечно, инициатива о новой встрече должна происходить от американской стороны", - заявил Песков в программе "Москва. Путин. Кремль" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

"Мы знаем, что Трамп говорил о желании встретиться, но также можем констатировать, что, к сожалению, господин Помпео (госсекретарь США Майк Помпео - ИФ) не привёз каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита двадцатки в Осаке", - отметил он.

По словам Пескова, Россия надеется, что такая встреча будет. Он пояснил, что она может пройти "на ногах", в кулуарах более продолжительной или быть заранее согласована в полноформатном виде.

"Посмотрим, какие инициативы последуют из Вашингтона. Мы слышали слова о намерениях, но пока сформулированного предложения о проведении такой встречи не последовало до сих пор", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, США, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]