Инициатива о новой встрече Путина и Трампа должна исходить от Вашингтона - Песков

Инициатива о проведении новой встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна исходить от американской стороны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"В Аргентине была отменена встреча, которая уже была согласована и была отменена менее чем за 24 часа. В этой связи, конечно, инициатива о новой встрече должна происходить от американской стороны", - заявил Песков в программе "Москва. Путин. Кремль" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
"Мы знаем, что Трамп говорил о желании встретиться, но также можем констатировать, что, к сожалению, господин Помпео (госсекретарь США Майк Помпео - ИФ) не привёз каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита двадцатки в Осаке", - отметил он.
По словам Пескова, Россия надеется, что такая встреча будет. Он пояснил, что она может пройти "на ногах", в кулуарах более продолжительной или быть заранее согласована в полноформатном виде.
"Посмотрим, какие инициативы последуют из Вашингтона. Мы слышали слова о намерениях, но пока сформулированного предложения о проведении такой встречи не последовало до сих пор", - сказал Песков.
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