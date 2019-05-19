Путин через Помпео передал аргументированную позицию РФ по разоруженческой тематике и стратегической стабильности - Песков

Вопросы стратегической стабильности и разоружения в настоящее время превалируют в российско-американских отношениях, на встрече с госсекретарем США Майком Помпео президент РФ Владимир Путин обозначил свою аргументированную позицию на этот счет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Одной ключевой темы не было, но, наверное, можно сказать, что, безусловно, вопросы стратегической стабильности и разоруженческой тематики, безусловно, сейчас ставятся во главу угла", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, "этой теме было уделено много внимания". Так Песков ответил на вопрос, какая тема была ключевой на встрече Путина и Помпео.

"Президент через Помпео передал свою аргументированную позицию", - добавил пресс-секретарь главы государства.