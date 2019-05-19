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Дальнее зарубежье 19.05.2019 16:48

Эвакуация персонала ExxonMobil из Ирака неприемлема и продиктована политикой, считают в Багдаде

Эвакуация персонала американской ExxonMobil из проектов на юге Ирака продиктована политическими причинами, а не соображениями безопасности, говорится в сообщении на сайте министерства нефти Ирака со ссылкой на главу ведомства Тамер аль-Гадбана.

По его словам, нефтяные компании работают в провинциях, которые являются безопасными и социально стабильными. Временный и добровольный вывод небольшого количества сотрудников ExxonMobil не имеет ничего общего с ситуацией в области безопасности на нефтяных месторождениях на юге Ирака, утверждает министр.

Это связано с политическими причинами, которые, по нашему мнению, обусловлены политической напряженностью в регионе. Эвакуация сотрудников для нас неприемлема, потому что другие международные компании работают на нефтяных месторождениях свободно, безопасно и стабильно. Нет никаких проблем или оснований, которые требуют этого, говорится в сообщении.

По данным министерства, решение компании о выводе сотрудников основано на неправильных сообщениях о ситуации в Ираке. Решение Exxon не является проблемой для Ирака.

Т. Аль Габдан сообщил, что направил письмо в адрес руководителям ExxonMobil с просьбой разъяснить ситуацию и предложением о проведении встречи для обсуждения вывода сотрудников компании и дальнейших планов по разработке проектов на юге Ирака.

В субботу Associated Press сообщило, что ExxonMobil проводит эвакуацию своих сотрудников, работающих на месторождении нефти в южной иракской провинции Басра. Эвакуация касается иностранных граждан, а также - иракцев, у которых есть двойное гражданство. Операция стартовала в четверг. Точных данных о числе вывезенных из Басры людей не приводится. Решение об эвакуации принято на фоне усилившейся напряженности между Ираном и США.

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Тэги: ИРАК, EXXON, СОТРУДНИКИ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]