Эвакуация персонала ExxonMobil из Ирака неприемлема и продиктована политикой, считают в Багдаде

Эвакуация персонала американской ExxonMobil из проектов на юге Ирака продиктована политическими причинами, а не соображениями безопасности, говорится в сообщении на сайте министерства нефти Ирака со ссылкой на главу ведомства Тамер аль-Гадбана.
По его словам, нефтяные компании работают в провинциях, которые являются безопасными и социально стабильными. Временный и добровольный вывод небольшого количества сотрудников ExxonMobil не имеет ничего общего с ситуацией в области безопасности на нефтяных месторождениях на юге Ирака, утверждает министр.
Это связано с политическими причинами, которые, по нашему мнению, обусловлены политической напряженностью в регионе. Эвакуация сотрудников для нас неприемлема, потому что другие международные компании работают на нефтяных месторождениях свободно, безопасно и стабильно. Нет никаких проблем или оснований, которые требуют этого, говорится в сообщении.
По данным министерства, решение компании о выводе сотрудников основано на неправильных сообщениях о ситуации в Ираке. Решение Exxon не является проблемой для Ирака.
Т. Аль Габдан сообщил, что направил письмо в адрес руководителям ExxonMobil с просьбой разъяснить ситуацию и предложением о проведении встречи для обсуждения вывода сотрудников компании и дальнейших планов по разработке проектов на юге Ирака.
В субботу Associated Press сообщило, что ExxonMobil проводит эвакуацию своих сотрудников, работающих на месторождении нефти в южной иракской провинции Басра. Эвакуация касается иностранных граждан, а также - иракцев, у которых есть двойное гражданство. Операция стартовала в четверг. Точных данных о числе вывезенных из Басры людей не приводится. Решение об эвакуации принято на фоне усилившейся напряженности между Ираном и США.
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