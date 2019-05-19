Проект строительства газопровода "Северный поток-2" профинансирован уже на 4/5 от общего объема инвестиций, поэтому, если и будут изменения сроков запуска этого проекта, то крайне незначительные, заявил глава "Газпрома" (MOEX:GAZP) Алексей Миллер.
"На самом деле атмосфера и так не плохая, работа ведется, работа ведется ритмично, мы сегодня перешли экватор "Северного потока 2". И 4/5 всего объема капитальных затрат, которые требуются для строительства газопровода, уже профинансировано, но даже если возникнут какие-то ситуации, то надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно", - сказал А.Миллер в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия1" (ВГТРК).
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на представленный датскому регулятору отчет сообщило, что завершение строительства и ввод газопровода планируется во втором полугодии 2020 года.
В свою очередь "Интерфаксу" в Nord Stream 2 AG сообщили, что график "Северного потока 2" с вводом в 2020 году относится только к третьему варианту маршрута в Дании, заявка по которому была подана в апреле 2019 года, так как работа по ней потребует определенного времени.
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