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ТЭК 19.05.2019 18:30

Новак: на рынок нефти влияет сейчас много факторов, которые надо оценить

Рынок нефти на данный момент подвержен влиянию очень большого количества факторов, которые необходимо проанализировать и оценить, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по прилету в Джидду, где должно пройти заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Рынок - это рынок, он будет смотреть, как ситуация происходит, и какие факторы влияют, баланс спроса и предложения, другие могут быть различные факторы", - сказал министр, отвечая на вопрос, как повлияет на рынок обострение отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

По словам Новака, пока говорить о возможных предложениях министерского мониторингового комитета еще рано. "Сейчас преждевременно говорить, нам нужно будет встретиться с министрами и обсудить, потом мы сможем прокомментировать", - сказал он.

"На мой взгляд, сейчас еще достаточно много факторов, которые нужно изучить, поэтому наша задача сегодня на министерском мониторинговом комитете - заслушать отчет технического комитета и оценить исполнение соглашения за последние четыре месяца, а также обсудить ситуацию на рынке для того, чтобы выработать, в том числе и предложения к нашей июньской министерской встрече", - добавил министр.

Новак уточнил, что планирует, в частности, встретиться с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль Фалихом.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, РЫНОК, ФАКТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]