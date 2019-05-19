Новак: на рынок нефти влияет сейчас много факторов, которые надо оценить

Рынок нефти на данный момент подвержен влиянию очень большого количества факторов, которые необходимо проанализировать и оценить, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по прилету в Джидду, где должно пройти заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
"Рынок - это рынок, он будет смотреть, как ситуация происходит, и какие факторы влияют, баланс спроса и предложения, другие могут быть различные факторы", - сказал министр, отвечая на вопрос, как повлияет на рынок обострение отношений между Ираном и Саудовской Аравией.
По словам Новака, пока говорить о возможных предложениях министерского мониторингового комитета еще рано. "Сейчас преждевременно говорить, нам нужно будет встретиться с министрами и обсудить, потом мы сможем прокомментировать", - сказал он.
"На мой взгляд, сейчас еще достаточно много факторов, которые нужно изучить, поэтому наша задача сегодня на министерском мониторинговом комитете - заслушать отчет технического комитета и оценить исполнение соглашения за последние четыре месяца, а также обсудить ситуацию на рынке для того, чтобы выработать, в том числе и предложения к нашей июньской министерской встрече", - добавил министр.
Новак уточнил, что планирует, в частности, встретиться с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль Фалихом.
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