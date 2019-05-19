В Швейцарии проходит референдум об ужесточении правил владения полуавтоматическим оружием

Референдум о владении полуавтоматическим оружием проходит в Швейцарии в воскресенье, сообщает в воскресенье радиостанция "Дойче велле".
По ее данным, на проведении референдума настояло Стрелковое объединение Швейцарии. Швейцарцы должны высказаться по поводу возможного ужесточения правил владения полуавтоматическим оружием.
В ЕС после терактов, совершенных в 2015 году во Франции, был ужесточен закон об оружии, "под запрет попал именно этот тип оружия, включая штурмовые винтовки", тогда как швейцарские граждане свободно владеют ими.
Швейцария не является членом ЕС, однако входит в Шенгенскую зону. Если большинство граждан страны проголосует против, Швейцарию могут исключить из Шенгенской зоны.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев наградил главу ИВ Лянкярана орденом «За службу родине» II степени
Азербайджан и Чехия готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Новак: на рынок нефти влияет сейчас много факторов, которые надо оценить
Минск согласовал проект "дорожной карты" по возобновлению транзита нефти из РФ в Европу - вице-премьер Белоруссии
Министр энергетики Саудовской Аравии заявил о росте мировых запасов нефти
Иностранные туристы погибли в авиакатастрофе в Гондурасе - власти
Темпы прироста заболеваемости ВИЧ в 2018 году удалось снизить - Роспотребнадзор
Сообщения об угрозе минирования вокзалов и торговых центров Белгорода не подтвердились - УМВД
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал проект университета ADA
Компания Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог