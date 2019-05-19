Ставки по ипотеке достигнут 7-8% при инфляции ниже 4% - Греф

Ставки по ипотечным кредитам в РФ будут на уровне 7-8% при инфляции ниже 4%, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Если инфляция будет до 4%, условно говоря, да? То ставка может быть, ну - 7-8% - это вполне реально. по мере того, как ставка будет падать, мы автоматически будем снижать ставки", - сообщил Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на канале "Россия 24" (ВГТРК).
Топ-менеджер также подтвердил данный им в феврале прогноз о возможности достижения ставок по ипотеке 8% до конца 2020 года. Глава Сбербанка напомнил, что ЦБ уже говорил о прохождении пика инфляции в России.
"У меня есть ощущение, что вполне может быть снижена ставка Центрального банка, и ставки по кредитам пойдут вниз. В следующем году - ну, если не в следующем году, то в 2021 году, мне кажется, что вполне, вполне реально увидеть ставки и 8% (по ипотеке - ИФ), а может быть, даже и ниже", - сказал Греф.
Президент РФ Владимир Путин поручил ЦБ РФ и правительству принять меры для снижения ипотечных ставок до 8% годовых. Соответствующее поручение было дано по итогам послания президента Федеральному собранию. Срок исполнения поручения - 1 июля 2019 года.
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