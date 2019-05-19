Иран не ищет войны, но готов противостоять угрозам - командующий Корпусом стражей Исламской революции

Иран не хочет войны с другой страной, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерала Хосейн Салами.

"Иран не ведет войну, но готов противостоять любой возможной угрозе", - цитирует агентство "Мехр" слова генерала.

Он отметил, что Вашингтон знает, что участие в таком конфликте не будет в интересах США.

"Разница между нами и ними (США - ИФ) заключается в том, что они боятся войны и не имеют воли ней", - добавил Салами.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.