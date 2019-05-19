Иран не ищет войны, но готов противостоять угрозам - командующий Корпусом стражей Исламской революции

Иран не хочет войны с другой страной, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерала Хосейн Салами.
"Иран не ведет войну, но готов противостоять любой возможной угрозе", - цитирует агентство "Мехр" слова генерала.
Он отметил, что Вашингтон знает, что участие в таком конфликте не будет в интересах США.
"Разница между нами и ними (США - ИФ) заключается в том, что они боятся войны и не имеют воли ней", - добавил Салами.
На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.
После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев наградил главу ИВ Лянкярана орденом «За службу родине» II степени
Азербайджан и Чехия готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Exxon Mobil эвакуирует персонал с юга Ирака - СМИ
Казахстан готов обсуждать изменения в сделке ОПЕК+
17 иностранцев пострадали в Египте при взрыве рядом с туристическим автобусом
Иностранные туристы погибли в авиакатастрофе в Гондурасе - власти
Темпы прироста заболеваемости ВИЧ в 2018 году удалось снизить - Роспотребнадзор
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал проект университета ADA
Компания Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог