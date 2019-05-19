Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9005 RUR   0.0263 GBR   2.1746 TRY   0.2798

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.87 0.85 Brent 72.62 0.85

Погода в Баку

  ночь день

Регион 19.05.2019 19:20

Иран не ищет войны, но готов противостоять угрозам - командующий Корпусом стражей Исламской революции

Иран не хочет войны с другой страной, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерала Хосейн Салами.

"Иран не ведет войну, но готов противостоять любой возможной угрозе", - цитирует агентство "Мехр" слова генерала.

Он отметил, что Вашингтон знает, что участие в таком конфликте не будет в интересах США.

"Разница между нами и ними (США - ИФ) заключается в том, что они боятся войны и не имеют воли ней", - добавил Салами.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ВОЙНА, ГОТОВНОСТЬ


Похожие новости


Трамп надеется избежать войны с Ираном Лидер Ирана не считает возможной войну с США Макфол предостерег администрацию Трампа от превентивной войны с Ираном Эр-Рияд предупредил Иран, что будет рассматривать поддержку повстанцев в Йемене как "акт войны" Азербайджан должен сохранять нейтралитет в случае войны в Иране - эксперт Израильтяне боятся начала войны с Ираном в 2013 году - опрос

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]