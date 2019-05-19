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Происшествия 19.05.2019 19:48

17 иностранцев пострадали в Египте при взрыве рядом с туристическим автобусом

Взрыв прогремел рядом с туристическим автобусом вблизи музейного комплекса в Египте, передают в воскресенье местные СМИ.

По предварительным данным, в результате взрыва в районе Большого Египетского музея пострадали 17 человек.

Отмечается, что все пострадавшие являются иностранцами.

Информация о погибших не поступала.

По данным телеканала Sky New Arabia, при взрыве недалеко от Большого египетского музея и пирамид в Каире пострадали не менее 14 человек.

Взрывное устройство сработало, когда туристический автобус проезжал мимо музея.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и спасатели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕГИПЕТ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]