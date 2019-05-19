17 иностранцев пострадали в Египте при взрыве рядом с туристическим автобусом

Взрыв прогремел рядом с туристическим автобусом вблизи музейного комплекса в Египте, передают в воскресенье местные СМИ.
По предварительным данным, в результате взрыва в районе Большого Египетского музея пострадали 17 человек.
Отмечается, что все пострадавшие являются иностранцами.
Информация о погибших не поступала.
По данным телеканала Sky New Arabia, при взрыве недалеко от Большого египетского музея и пирамид в Каире пострадали не менее 14 человек.
Взрывное устройство сработало, когда туристический автобус проезжал мимо музея.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и спасатели.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев наградил главу ИВ Лянкярана орденом «За службу родине» II степени
Азербайджан и Чехия готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Exxon Mobil эвакуирует персонал с юга Ирака - СМИ
Казахстан готов обсуждать изменения в сделке ОПЕК+
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Трамп заявляет, что тарифы США заставляют компании переносить свои производства из Китая в другие страны Азии
Трое сотрудников колонии в Таджикистане убиты при попытке заключенных совершить побег - Минюст
В Ереване граждане заблокировали здания судов по призыву премьера Армении
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал проект университета ADA
Компания Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог