Президент Эстонии против возвращения России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение Комитета министров Совета Европы о равенстве всех стран-членов, что предоставляет возможность российской делегации вернуться в ПАСЕ.
"Пять лет после событий на Украине...Запад позволяет упасть всему, что откусили", - сказала Кальюлайд в ходе заключительной дискуссии на конференции имени Леннарта Мери в Таллине в воскресенье.
Кальюлайд заявила, что верит в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству после того, как она нарушила международное право и свои обещания.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес со своей стороны назвал решение министров иностранных дел стран-членов Совета Европы "смертью единственной нормативной организации по правам человека".
В минувшую пятницу КМ СЕ распространил заявление, в котором приветствовал участие всех стран-членов Совета Европы в июньской сессии ПАСЕ. Эстония проголосовала против декларации. Ее также не поддержали Великобритания, Польша, Грузия, Латвия и Литва.
"Все страны-члены должны иметь право участвовать на равных условиях в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы", - говорилось в заявлении, распространенном по итогам заседания КМСЕ в Хельсинки.
Одним из фундаментальных обязательств стран-членов является выплата взносов в бюджет организации, отмечается в документе.
"Министры приветствуют участие всех стран-членов в сессии Парламентской ассамблеи в следующем июне, с учетом важности выборов генерального секретаря и судей ЕСПЧ", - говорится в заявлении.
Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.
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