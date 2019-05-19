Министр энергетики Саудовской Аравии заявил о росте мировых запасов нефти

Мировые запасы нефти продолжают расти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

По словам министра, участникам сделки ОПЕК+ нужно сосредоточиться именно на снижении этого показателя.

Это имеет важное значение для определения эффективности сделки ОПЕК+, так как целью соглашения является снижение мировых запасов до среднего за последние пять лет уровня.