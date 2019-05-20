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Регион 20.05.2019 09:08

Супруга Саакашвили Руловс готова обойти пешком всю Грузию для борьбы с действующими властями

Кандидат в мэры города Зугдиди, супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс заявила журналистам в ночь на понедельник, что в случае признания победы в состоявшихся выборах в воскресенье кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" Геги Шенгелия, она вступит "в другую борьбу".

"По всем нашим данным, победу в выборах мэра Зугдиди одержала я, но если власти объявят победителем Геги Шенгелия, я вступлю в другую борьбу. Это означает, что я готова в борьбе с олигархом Иванишвили (председатель правящей партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили - ИФ) взять в руки оружие - сила народа. Я пешком обойду всю страну, и все кто поверит, что эту страну еще можно спасти присоединится к этой борьбе", - заявила Руловс в эфире телеканала "Рустави 2".

По заявлению журналистам председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, после подсчета более 80% проголосовавших на выборах мэра Зугдиди кандидат от правящей партии Шенгелия имеет поддержку 54% избирателей, а кандидат от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Руловс - 44%.

В воскресенье в пяти городах Грузии проходили промежуточные выборы мэров, а также выборы в нескольких районах в муниципальные собрания и выборы депутата парламента в Мтацминдском районе Тбилиси. Согласно предварительным данным ЦИК Грузии, второй тур выборов может состоятся только в Мтацминдском районе, в остальных побеждают кандидаты от правящей партии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, СУПРУГА, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]