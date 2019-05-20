Супруга Саакашвили Руловс готова обойти пешком всю Грузию для борьбы с действующими властями

Кандидат в мэры города Зугдиди, супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс заявила журналистам в ночь на понедельник, что в случае признания победы в состоявшихся выборах в воскресенье кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" Геги Шенгелия, она вступит "в другую борьбу".
"По всем нашим данным, победу в выборах мэра Зугдиди одержала я, но если власти объявят победителем Геги Шенгелия, я вступлю в другую борьбу. Это означает, что я готова в борьбе с олигархом Иванишвили (председатель правящей партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили - ИФ) взять в руки оружие - сила народа. Я пешком обойду всю страну, и все кто поверит, что эту страну еще можно спасти присоединится к этой борьбе", - заявила Руловс в эфире телеканала "Рустави 2".
По заявлению журналистам председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, после подсчета более 80% проголосовавших на выборах мэра Зугдиди кандидат от правящей партии Шенгелия имеет поддержку 54% избирателей, а кандидат от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Руловс - 44%.
В воскресенье в пяти городах Грузии проходили промежуточные выборы мэров, а также выборы в нескольких районах в муниципальные собрания и выборы депутата парламента в Мтацминдском районе Тбилиси. Согласно предварительным данным ЦИК Грузии, второй тур выборов может состоятся только в Мтацминдском районе, в остальных побеждают кандидаты от правящей партии.
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