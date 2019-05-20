В Ереване граждане заблокировали здания судов по призыву премьера Армении

Здания судов в столице Армении и других городах в понедельник заблокированы сторонниками премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Пашинян утром оставил запись на своей странице в "Фейсбуке", призвав граждан ничего не бояться и не забыть зонты. В Ереване сильный дождь не помешал гражданам перекрыть входы и выходы в здания судов, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщалось, премьер-министр Армении накануне призвал своих сторонников с утра в понедельник заблокировать все здания судов в республике. Он заявил, что 20 мая намерен объявить "второй, самый важный этап армянской революции".

Заявление последовало после решения суда об освобождении из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

Заявление премьера раскритиковали Высший судебный совет Армении, оппозиционные Республиканская партия и партия "Дашнакцутюн", оппозиционная парламентская партия "Светлая Армения", омбудсмен Армении Армен Татоян.

Президент Армении Армен Саркисян в своем послании призвал граждан сохранять спокойствие, отметив, что в республике "демократические процессы необратимы, и ни у кого не должны вызывать сомнения".

"По Конституции Республики Армения, власть принадлежит народу. Следовательно, ветви власти Армении - законодательная, исполнительная и судебная - должны отражать собирательную волю народа Армении и служить конституционным целям. Призываю всех граждан Армении, независимо от занимаемой общественной и политической позиции и должности, соблюдать спокойствие и покой, соблюдать Конституцию и законы", - говорится в распространенном в минувшее воскресенье послании президента Армении.

Он отметил, что находится с рабочим визитом за пределами страны, но поддерживает постоянную связь с соответствующими государственными органами.

"Призываю, чтобы в эти дни преобладали трезвость и толерантность. Да хранит нас Господь", - заявил Саркисян.

В минувшую субботу освобожденный из-под ареста решением суда бывший президент Армении Кочарян вышел на свободу.

Суд удовлетворил ходатайство действующего и бывшего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении экс-президента Армении из-под ареста под их личное поручительство. Они также выплатили залог в размере 1 млн драмов ($2000).

Саакян и Гукасян гарантировали, что Кочарян не будет избегать следствия и судебных заседаний, проявит надлежащее поведение.

Слушания по делу экс-президента Армении начались в Ереване 13 мая с рассмотрения вопроса об избранной фигуранту мере пресечения в виде ареста.

30 апреля Генпрокуратура Армении опубликовала обвинительное заключение по делу, фигурантами которого являются Кочарян и ряд бывших высокопоставленных чиновников страны.

Ранее Специальная следственная служба Армении сообщила, что завершила предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года, в рамках которого Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя страны. Как сообщалось, экс-президент в рамках этого дела также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Дело с обвинительным заключением было направлено в суд.

Фигурантами уголовного дела также являются экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".