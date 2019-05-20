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СНГ 20.05.2019 09:17

Трое сотрудников колонии в Таджикистане убиты при попытке заключенных совершить побег - Минюст

Пытавшиеся совершить побег из колонии в городе Вахдат осуждённые сторонники ИГИЛ ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) убили трех сотрудников колонии, среди мятежников имеются жертвы, сообщает Министерство юстиции Таджикистана.

"Содержащиеся в исправительной колонии №3/2 города Вахдат Главного управления исполнений уголовных наказаний Министерства юстиции вооружившись ножами и режущими предметами взяли в заложники и убили 3 сотрудников исправительного учреждения, намереваясь совершить побег из тюрьмы", - говорится в сообщении.

"В результате принятия со стороны администрации неотложных законных мер по наведению внутреннего порядка колонии, среди особо опасных мятежников имеются жертвы. В настоящее время ситуация нормализована и находится под полным контролем", - говорится в документе.

Минюст сообщает, что по данному происшествию продолжаются следственные действия, по результатам которых будет сообщено дополнительно.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КОЛОНИЯ, СОТРУДНИКИ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]