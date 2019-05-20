Трамп заявляет, что тарифы США заставляют компании переносить свои производства из Китая в другие страны Азии

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что новые тарифы, введенные США на китайские товары, заставляют компании переносить свои производства из КНР в другие страны Азии.
По словам Трампа, Пекин "полностью убит тарифами, компании покидают страну".
Он уточнил, что многие компании переносят производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Президент США также сообщил, что у США и Китая "была очень сильная сделка".
"У нас была хорошая сделка, и они ее изменили. И я сказал, хорошо, мы будем тарифицировать их продукцию", - подчеркнул он.
По его мнению, у такого поведения Пекина есть одно объяснение: "они надеются, что через 16 месяцев Дональд Трамп будет побежден" и к власти придут демократы.
Президент США считает, что введение тарифов на китайские товары не повредит экономике США.
"У меня сейчас огромное количество голосов.(...) Я имею в виду, что мои цифры опроса велики, потому что экономика так хороша. И я действительно много делаю для экономики", - сказал он.
Президент США также раскритиковал бывшего вице-президента США и его соперника в президентской кампании 2020 года Джо Байдена за то, что тот не считает Китай угрозой для США.
"Он говорит, что Китай не является нашим конкурентом", - сказал Трамп о Байдене.
"Китай является нашим серьезным конкурентом. Они хотят захватить мир", - добавил он.
В своих комментариях Трамп отметил, что Байден видит Китай по-другому из-за спорных связей его семьи с правительством страны. Он добавил, что эти связи должны быть расследованы.
Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что президент Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на товары из Китая стоимостью еще на $300 млрд.
Повышение пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25% вступило в силу в США 10 мая.
Теперь с учетом вступивших в силу изменений США обложили повышенными пошлинами китайские товары стоимостью $250 млрд в год, что эквивалентно 47% всех ввозимых из КНР товаров.
Вместе с тем, американский президент заявил, что еще не принял окончательное решение о введении пошлин на товары стоимостью $300 млрд.
Ранее Китай ввел повышенные пошлины на американскую продукцию на $110 млрд в год - на 91% импорта из США. Однако, как объявило в минувший понедельник министерство коммерции Китая, с 1 июня Китай в качестве ответной меры вводит новые тарифы на американские товары стоимостью еще на $60 млрд в год.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев наградил главу ИВ Лянкярана орденом «За службу родине» II степени
Азербайджан и Чехия готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Exxon Mobil эвакуирует персонал с юга Ирака - СМИ
Казахстан готов обсуждать изменения в сделке ОПЕК+
17 иностранцев пострадали в Египте при взрыве рядом с туристическим автобусом
Иностранные туристы погибли в авиакатастрофе в Гондурасе - власти
Темпы прироста заболеваемости ВИЧ в 2018 году удалось снизить - Роспотребнадзор
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал проект университета ADA
Компания Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог