Казахстан готов обсуждать изменения в сделке ОПЕК+

Казахстан готов обсуждать возможные изменения в условиях соглашения ОПЕК+ по снижению добычи нефти, сообщили в Минэнерго республики в понедельник.
"Казахстан со своей стороны готов обсуждать возможные изменения в условиях соглашения по снижению добычи нефти. Принятие новых условий сделки может быть продиктовано прогнозом мировой добычи и потребления нефти на второе полугодие 2019 года", - говорится в сообщении министерства.
"Казахстан видит необходимость в продолжении координации усилий стран ОПЕК+ по регулированию нефтяного рынка. При этом при обсуждении дальнейших усилий необходимо учитывать фундаментальные факторы, такие как, наличие складских запасов и уровень добычи основных нефтедобывающих стран, а также политические аспекты, которые влияют на колебания нефтяных цен", - добавили в ведомстве.
19 мая заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев принял участие в очередном заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Джидде (Саудовская Аравия).
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