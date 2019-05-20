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ТЭК 20.05.2019 09:23

Казахстан готов обсуждать изменения в сделке ОПЕК+

Казахстан готов обсуждать возможные изменения в условиях соглашения ОПЕК+ по снижению добычи нефти, сообщили в Минэнерго республики в понедельник.

"Казахстан со своей стороны готов обсуждать возможные изменения в условиях соглашения по снижению добычи нефти. Принятие новых условий сделки может быть продиктовано прогнозом мировой добычи и потребления нефти на второе полугодие 2019 года", - говорится в сообщении министерства.

"Казахстан видит необходимость в продолжении координации усилий стран ОПЕК+ по регулированию нефтяного рынка. При этом при обсуждении дальнейших усилий необходимо учитывать фундаментальные факторы, такие как, наличие складских запасов и уровень добычи основных нефтедобывающих стран, а также политические аспекты, которые влияют на колебания нефтяных цен", - добавили в ведомстве.

19 мая заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев принял участие в очередном заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Джидде (Саудовская Аравия).

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИНЭНЕРГО, ОПЕК, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]