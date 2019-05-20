Exxon Mobil эвакуирует персонал с юга Ирака - СМИ

Американская компания Exxon Mobil проводит эвакуацию своих сотрудников, работающих на месторождении нефти в южной иракской провинции Басра, сообщило в субботу Associated Press со ссылкой на источник в иракском руководстве.
Эвакуация касается иностранных граждан, а также иракцев, у которых есть двойное гражданство. Операция стартовала два дня назад. Точных данных о числе вывезенных из Басры людей не приводится.
В самой компании не дают комментариев по этой ситуации, отмечает агентство. Решение об эвакуации принято на фоне усилившейся напряженности между Ираном и США.
Ранее в субботу стало известно, что американские власти предупреждают о риске того, что пассажирские авиалайнеры в районе Персидского залива в сложившейся ситуации могут быть по ошибке идентифицированы как вражеские самолеты.
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