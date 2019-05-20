При подавлении бунта сторонников ИГИЛ в колонии в Таджикистане убиты 24 заключенных - Минюст

В ходе подавления бунта в колонии в городе Вахдат под Душанбе были убиты 24 заключенных, являющихся сторонниками террористической организации "Исламское государство" , еще 35 человек были задержаны, заложники освобождены, сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления по исполнению уголовных наказаний Минюста Таджикистана.
Как следует из сообщения ведомства, в ходе бунта в колонии зачинщиками мятежа были убиты три сотрудника исправительного учреждения и еще пять заключенных.
Власти Таджикистана возложили ответственность за организацию бунта на ИГИЛ. Одним из непосредственных зачинщиков в сообщении указывается Бехруз Гулмурод - сын бывшего полковника МВД Таджикистана Гулмурода Халима, воевавшего в Сирии на стороне террористов.
"Организаторами беспорядков стали члены террористической организации "Исламское государство", а непосредственными руководителями являются Бехруз Гулмурод, сын бывшего полковника - предателя Гулмурода Халима, убитого в Сирии, (а также - ИФ) Гулов Фахриддин, Шарипов Махмадулло и Хасанов Рухулло", - говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит таджикское инофрмагентство "Ховар".
Отмечается, что беспорядки в колонии №3/2 в городе Вахдат организованы заключенными, осужденными по ст. 401 прим. 1 УК Таджикистана (незаконное вовлечение и участие граждан в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств), с целью побега.
"Члены упомянутой группы вначале зверским способом нанесли ножевые раны трём сотрудникам исправительного учреждения (...), они погибли, затем освободили находящихся в штрафном изоляторе восьмерых других заключённых, также являющихся членами террористической организации "Исламское государство", - говорится в сообщении.
"После этого с целью устрашения заключённых они зверским способом нанесли ножевые ранения пятерым заключённым, (...), лишив их жизни, а затем избили и ранили десятки других заключённых", - говорится в документе.
В сообщении также говорится, что участники бунта затем подожгли медчасть колонии, взяли в заложники нескольких заключенных.
По данным ведомства, "в результате ответной операции, которая проводилась в соответствии с законом, были обезврежены 24 члена этой группы, а 35 других были задержаны. Лица, взятые в заложники, были освобождены".
По произошедшему случаю генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело и в настоящее время ведётся расследование.
"Обычный режим в учреждении, в котором отбывают наказание 1,5 тыс. человек, восстановлен, а ситуация находится под контролем", - сообщает пресс-служба.
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