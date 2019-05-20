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СНГ 20.05.2019 12:35

В ОДКБ обеспокоены активностью НАТО у границ организации - Семериков

В ОДКБ обеспокоены ростом активности НАТО у границ Белоруссии и России, заявил в понедельник исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков.

"На восточноевропейском направлении глубокую озабоченность вызывает растущее количество и масштаб учений НАТО, планомерное наращивание военной деятельности альянса, развертывание его инфраструктуры у границ Белоруссии и России. Под флагом НАТО усиливается американское военное присутствие в Европе", - заявил Семериков на заседании Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ в Бишкеке.

Он отметил, что конфликтный потенциал в мире растет, и есть основания оценивать ситуацию на евразийском пространстве как "сложную с перспективой дальнейшего наращивания напряженности".

"На Кавказском направлении высокий уровень напряженности сохранялся в первую очередь в связи с неурегулированностью нагорнокарабахского конфликта", - сказал и.о. генсека ОДКБ.

Вместе с тем он отметил, что "снижение напряженности в полемике по этому вопросу, а также непосредственно на линии соприкосновения вооруженных сил дают основания надеяться на достижение прогресса в поиске карабахского урегулирования".

Дестабилизирующим фактором, по его словам, остается "инициативная роль Тбилиси в процессе военного освоения региона Североатлантическим альянсом".

Он также обратил внимание на проблему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и задачи, связанные с противодействием международному терроризму, наркотрафику, организованной преступности, незаконной миграции.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ОДКБ, НАТО, СЕМЕРИКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]