Процесс передачи власти на Украине прошел честно и прозрачно - премьер

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил шестого президента страны Владимира Зеленского со вступлением в должность главы государства.

"Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность главы государства. Украина продемонстрировала миру прозрачность и демократичность избирательного процесса. И процесс передачи власти так же прошел честно, прозрачно и мирно", - написал премьер на своей странице в фейсбуке в понедельник, после принесения присяги Зеленского украинскому народу.

Гройсман пожелал новому президенту Украины "успехов в служении на благо Украины".