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СНГ 20.05.2019 12:46

Процесс передачи власти на Украине прошел честно и прозрачно - премьер

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил шестого президента страны Владимира Зеленского со вступлением в должность главы государства.

"Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность главы государства. Украина продемонстрировала миру прозрачность и демократичность избирательного процесса. И процесс передачи власти так же прошел честно, прозрачно и мирно", - написал премьер на своей странице в фейсбуке в понедельник, после принесения присяги Зеленского украинскому народу.

Гройсман пожелал новому президенту Украины "успехов в служении на благо Украины".

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]