Президент Эстонии считает новое правительство опасным для отношений с союзниками

Пришедшее после мартовских парламентских выборов к власти правительство Эстонии может представлять угрозу для внешней политики страны и связей с союзниками, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Я бы солгала, если бы сказала, что это правительство не опасно для внешней политики и союзнических отношений", - сказала она в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Ээсти Пяевалехт".

"Есть места, когда мы должны спросить при отмене некоторых визитов, почему они отменяются. Если согласование некоторых визитов становится сложнее, то почему это происходит?" - задается президент вопросами, не уточняя, что это были за визиты.

По ее словам, в Эстонии 18 мая побывала группа из 20 журналистов, и "половина времени на встрече ушла на то, чтобы разъяснить, что я думаю о различных жестах и тому подобном. Это трата времени и престижа. Мне жаль". Так она прокомментировала распространенные в западных СМИ снимки политиков из правящей Консервативной народной партии, на которых те демонстрируют знак "О`кей", воспринимаемый в последнее время как знак превосходства белой расы.

Кальюлайд сказала, что, когда обсуждались кандидатуры на министерские посты, со стороны кандидатов на членство в правительстве от Консервативной народной партии раздавались заверения в уважении конституционных ценностей, уважении прав человека и свобод, в том числе свободы слова. "Это дало тогда понять, что некоторые партии, выйдя из оппозиции, могут измениться", - подчеркнула она.

"Март Хельме (министр внутренних дел, председатель Консервативной народной партии, завоевавшей, будучи в оппозиции большую популярность благодаря популистскому евроскептическому курсу, гомофобии, ксенофобной и анти-иммиграционной политике - ИФ) сказал, что у них были трудности с выходом из оппозиции. Что случилось позже, мы все знаем. И это, по моему мнению, не то, о чем мы тогда говорили, и это вызывает у меня очень-очень большую озабоченность", - сказала глава государства.

По мнению эстонских СМИ и политиков, после прихода к власти консерваторы продолжают прежнюю популистскую деятельность. Большой скандал вызвал, в частности, визит по приглашению политиков партии лидера французского "Национального объединения" Марин Ле Пен, резко критикуемой западными либералами.