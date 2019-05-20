Зеленский распускает Раду, но перед этим призывает депутатов принять ряд отставок

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник объявил о роспуске парламента страны.
"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал Зеленский в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента.
Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны и дал для этого два месяца.
"Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальны Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки", - сказал Зеленский
"А также я прошу вас уволить с должности главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины", - подчеркнул он.
"Сделайте это и повесьте медали себе - это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он.
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