Зеленский распускает Раду, но перед этим призывает депутатов принять ряд отставок

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник объявил о роспуске парламента страны.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал Зеленский в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента.

Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны и дал для этого два месяца.

"Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальны Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки", - сказал Зеленский

"А также я прошу вас уволить с должности главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины", - подчеркнул он.

"Сделайте это и повесьте медали себе - это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он.