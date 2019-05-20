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Дальнее зарубежье 20.05.2019 12:06

Причина ДТП с участием рейсового автобуса в Германии пока не ясна

Причина ДТП с участием рейсового двухэтажного автобуса фирмы Flixbus в Германии пока остается неизвестной, сообщила "Интерфаксу" представитель полиции города Галле Ульрике Динер.

Накануне вечером на трассе под Лейпцигом перевернулся автобус, в результате один человек погиб. Газета "Лейпцигер фольксцайтунг" в понедельник сообщила, что водитель автобуса якобы заснул за рулем.

"Я не могу этого подтвердить, расследование еще ведется. Исключить я этого тоже не могу, но сейчас это чистые домыслы", - сказала Динер.

По ее словам, опрос свидетелей до сих пор не был проведен, а сам водитель получил тяжелые ранения, поэтому его тоже нельзя допросить.

Динер сказала, что погибла женщина, ее личность не установлена. В общей сложности 63 пассажира получили легкие ранения, девять, в том числе, водитель, - тяжелые.

Фирма Flixbus занимается бюджетными перевозками пассажиров между городами Германии, этот автобус ехал из Берлина в Мюнхен по трассе А9. Это один из самых длинных автобанов в Германии, он идет с северо-востока на юг и проходит через Лейпциг.

Перед аварией около автобус сделал остановку в Лейпциге, и примерно в 17:30 (18:30 мск) он съехал с трассы и перевернулся. Как сообщает газета, при аварии металл разделительной полосы прошел через лобовое стекло.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АВТОБУС, ДТП, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]