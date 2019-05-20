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Регион 20.05.2019 12:14

Турецкая прокуратура выдала ордера на арест 249 сотрудников МИД

Прокуратура Турции распорядилась произвести арест 249 сотрудников МИД страны по подозрению в связях с организацией оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена в рамках продолжающегося расследования попытки госпереворота в 2016 году, сообщает телеканал NTV.

Все сотрудники МИД, попавшие под подозрения, прошли экзаменационные тестирования перед трудоустройством в министерство с нарушениями, отмечается в сообщении.

Операции по поиску и задержанию 171 сотрудника ведомства продолжаются.

За три года расследования в общей сложности 77 тыс. человек задержаны за причастность к попытке госпереворота 16 июля 2016 года или связи с организацией Гюлена, которого подозревают в его организации.

Еще 150 тыс. человек, как среди военных, так и гражданского населения за это время были уволены со своих должностей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]