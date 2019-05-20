Зеленский просит украинских чиновников обойтись без его портретов в своих кабинетах

Президент Украины Владимир Зеленский просит чиновников не вешать его портреты в рабочих кабинетах.

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона, не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей, и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал Зеленский с трибуны Верховной Рады в своем обращении к украинскому народу в понедельник.