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СНГ 20.05.2019 12:21

Зеленский просит украинских чиновников обойтись без его портретов в своих кабинетах

Президент Украины Владимир Зеленский просит чиновников не вешать его портреты в рабочих кабинетах.

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона, не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей, и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал Зеленский с трибуны Верховной Рады в своем обращении к украинскому народу в понедельник.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ЧИНОВНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]