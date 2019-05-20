Премьер Армении заявил о готовности поменять конституцию, чтобы провести судебную реформу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности внести изменения в конституцию для проведения в стране судебной реформы.

"Настало время хирургического вмешательства. Все без исключения судьи должны быть подвергнуты проверке на соответствие занимаемой должности. Общество должны иметь полную информацию об имуществе, связях судей", - сказал Пашинян в понедельник на совещании с участием военного, судебного, политического руководства республики.

Он также отметил, что все судьи, по решениям которых ЕСПЧ принял акты не в пользу Армении, должны быть освобождены с должностей.

"Все судьи, которые знают, что не могут быть честными, также должны подать в отставку. Считаем, что внедрение механизмов переходного правосудия является необходимостью. Если необходимо провести конституционные реформы или общенародный референдум, то мы пойдем и по этому пути, чтобы в конечном итоге иметь независимую и честную судебную систему", - заявил Пашинян.

Как сообщалось, здания судов в столице Армении и других городах в понедельник заблокированы сторонниками премьер-министра.

Пашинян накануне призвал своих сторонников с утра в понедельник заблокировать все здания судов в республике. Он заявил, что 20 мая намерен объявить "второй, самый важный этап армянской революции".

Заявление о блокировании судов последовало после решения суда об освобождении из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в связи с событиями марта 2008 года.

Заявление премьера раскритиковали Высший судебный совет Армении, оппозиционные Республиканская партия и партия "Дашнакцутюн", оппозиционные парламентские партии "Светлая Армения" и "Процветающая Армения", омбудсмен Армении Армен Татоян.

Президент Армении Армен Саркисян в своем послании призвал граждан сохранять спокойствие, отметив, что в республике "демократические процессы необратимы, и ни у кого не должны вызывать сомнения".

В минувшую субботу освобожденный из-под ареста решением суда бывший президент Армении Кочарян вышел на свободу. Суд удовлетворил ходатайство действующего и бывшего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении экс-президента Армении из-под ареста под их личное поручительство. Они также выплатили залог в размере 1 млн драмов ($2000).

30 апреля Генпрокуратура Армении опубликовала обвинительное заключение по делу, фигурантами которого являются Кочарян и ряд бывших высокопоставленных чиновников страны.

Ранее Специальная следственная служба Армении сообщила, что завершила предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года, в рамках которого Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя страны. Как сообщалось, экс-президент в рамках этого дела также обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Дело с обвинительным заключением было направлено в суд.

Фигурантами уголовного дела также являются экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний премьер Армении Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".