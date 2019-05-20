Производство цемента в Азербайджане в январе-апреле увеличилось на 5%

В Азербайджане в январе-апреле 2019 года произведено стройматериалов на сумму 240,1 млн манатов, что на 5% больше показателя января-апреля 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 5,2% - до 996,3 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – на 11,7% - до 423,3 тыс. тонн.
Кроме того, в отчетный период производство асфальта увеличилось в 2,2 раза - до 80,6 тыс. тонн, строительного кирпича - на 69,8% - до 135,1 тыс. кубометров, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 73,7% - до 44 тыс. тонн, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них - на 53,3% - до 7,654 тыс. тонн, строительной извести - на 41,5% - до 13,1 тыс. тонн.
При этом, производство строительного гипса в январе-апреле 2019 года сократилось на 61,8% - до 1,9 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 52,5% - до 14,1 тыс. кубометров.
Б.Рустамбеков
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