В Грузии сократилось число сторонников вступления в НАТО и ЕС - опрос

С декабря 2018 года в Грузии на 6% сократилось число граждан, поддерживающих вступление страны в Европейский союз и на 4% - присоединение к НАТО, говорится в проведенном Национальным демократическим институтом (NDI) США исследовании общественного мнения в республике.
По данным NDI, в ходе проведенного 28 марта - 15 апреля опроса, 77% респондентов назвали приемлемой заявленную правительством Грузии цель вступления страны в ЕС. В декабре 2018 года эту цель поддерживали 83% опрошенных.
Вступление в ЕС неприемлемо для 13% респондентов, следует из данных последнего опроса.
При этом отмечается, что, несмотря на позицию по вопросу вступления в ЕС, 41% опрошенных считают, что ЕС несет угрозу грузинским ценностям.
Опрос также показал, что готовой Грузию к членству в ЕС считают всего 27% опрошенных, а не готовой - 59%. 14% затруднились ответить на этот вопрос.
Что касается вступления в НАТО, то, согласно опросу, эту цель поддерживают 74% опрошенных. В декабре 2018 года эту цель приемлемой назвали 78%.
31% опрошенных считают главной угрозой для страны военную агрессию со стороны РФ, 11% - оккупацию Россией территорий Грузии, а 10% - российскую пропаганду.
Терроризм самой большой угрозой для национальной безопасности назвали лишь 4% опрошенных.
Отвечая на вопрос, что или кто может помочь Грузии больше всего в усилении национальной безопасности, 25% респондентов назвали вступление страны в НАТО, 11% - в Евросоюз, 11% - сильного лидера, который единолично будет принимать все решения, 6% - усиление демократии. При этом 9% считают, что Грузия должна своими силами усиливать обороноспособность.
В NDI отмечают, что опрос проводился в городах, численность населения которых превышает 40 тысяч человек. Всего было опрошено 2927 человек.
Средняя погрешность опроса может составлять, как утверждают в NDI, 2,3%.
NDI был создан властями США в 1983 году. В настоящее время председателем совета директоров института является экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт. В 2015 году деятельность NDI была объявлена нежелательной на территории РФ.
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