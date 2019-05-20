В Киргизии 60% населения Оша остались без питьевой воды

Около 60% жителей Оша на юге Киргизии остались без питьевой воды из-за загрязнения водозабора после прошедших накануне ливневых дождей, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в мэрии города.
"В результате сильных дождей сошли сели, которые затопили Папанское водохранилище и реку Ак-Бура, откуда вода поступает в открытый водозабор, а потом распределяется в дома и объекты Оша", - сказал представитель мэрии Азамат Абсатаров.
Он сообщил, что в настоящее время прекращена подача питьевой воды в большую часть микрорайонов и в центр города, без воды остались жилые дома и социальные объекты.
В мэрии заявили, что пытаются решить проблему очистки воды. Гидрометцентр Киргизии предупреждает о новых ливнях на юге страны с возможностью схода селей и оползней.
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