В Киргизии 60% населения Оша остались без питьевой воды

Около 60% жителей Оша на юге Киргизии остались без питьевой воды из-за загрязнения водозабора после прошедших накануне ливневых дождей, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в мэрии города.

"В результате сильных дождей сошли сели, которые затопили Папанское водохранилище и реку Ак-Бура, откуда вода поступает в открытый водозабор, а потом распределяется в дома и объекты Оша", - сказал представитель мэрии Азамат Абсатаров.

Он сообщил, что в настоящее время прекращена подача питьевой воды в большую часть микрорайонов и в центр города, без воды остались жилые дома и социальные объекты.

В мэрии заявили, что пытаются решить проблему очистки воды. Гидрометцентр Киргизии предупреждает о новых ливнях на юге страны с возможностью схода селей и оползней.