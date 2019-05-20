Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8962 RUR   0.0263 GBR   2.1648 TRY   0.2805

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.76 -0.11 Brent 72.21 -0.41

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.05.2019 13:25

В Киргизии 60% населения Оша остались без питьевой воды

Около 60% жителей Оша на юге Киргизии остались без питьевой воды из-за загрязнения водозабора после прошедших накануне ливневых дождей, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в мэрии города.

"В результате сильных дождей сошли сели, которые затопили Папанское водохранилище и реку Ак-Бура, откуда вода поступает в открытый водозабор, а потом распределяется в дома и объекты Оша", - сказал представитель мэрии Азамат Абсатаров.

Он сообщил, что в настоящее время прекращена подача питьевой воды в большую часть микрорайонов и в центр города, без воды остались жилые дома и социальные объекты.

В мэрии заявили, что пытаются решить проблему очистки воды. Гидрометцентр Киргизии предупреждает о новых ливнях на юге страны с возможностью схода селей и оползней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ОШ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ


Похожие новости


В Киргизии задержали четверых членов ОПГ, которые под видом "спецназовцев" ограбили пассажиров в аэропорту Оша в декабре 2014 года МВД и Минобороны Киргизии поручено усилить охрану горы Сулеймана в Оше В Южной столице Киргизии на выборах победила оппозиция Киргизская оппозиция требует отставки правительства и смены формы правления в стране Милиция не позволила бывшим работникам казино встретиться с президентом Киргизии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]