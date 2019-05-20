Для возобновления прокачки российской нефти нужно только подтверждение от Польши и Украины - Белнефтехим

Белоруссия готова возобновить прокачку российской нефти в направлении Польши и Украины после получения от них подтверждения, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в концерне "Белнефтехим".
"Наши организации готовы (возобновить прокачку в направлении Украины и Польши - ИФ). Ждем подтверждения. Пока прокачки нет ни в одну сторону, ни в другую", - заявили в концерне.
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия в понедельник планирует начать прокачку кондиционной нефти по нефтепроводу "Дружба" в Польшу.
"У нас идет нормализация процесса в соответствии с "дорожной картой". Сейчас идет большая работа в этом направлении с нашими европейскими партнерами. В понедельник начнется прокачка нефти в сторону Польши", - сказал он в воскресенье.
"Что касается южного направления, там идет нормализация отношений, и в течение нескольких дней мы ожидаем, что уже нефть в соответствии с кондиционным составом поступит на границу со Словакией", - добавил он.
Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поступлении по нефтепроводу "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганики. В результате поставки нефти из России были остановлены. Они возобновились 4 мая.
"Белнефтехим" в минувшую пятницу проинформировал, что по состоянию на 17 мая ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор нефтепровода "Дружба") обеспечивала прокачку качественной нефти для ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) в объеме, который требуется для его полной производственной загрузки.
Второй белорусский НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская область) работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу "Сургут - Полоцк". В концерне отмечают, что трубопровод Унеча - Полоцк, по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, заполнен "грязной" нефтью и простаивает.
19 мая вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что Минск согласовал проект "дорожной карты" по возобновлению транзита нефти из РФ в направлении Европы, документ направлен в Москву.
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