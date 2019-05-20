Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8962 RUR   0.0263 GBR   2.1648 TRY   0.2805

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.76 -0.11 Brent 72.21 -0.41

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 20.05.2019 12:55

Для возобновления прокачки российской нефти нужно только подтверждение от Польши и Украины - Белнефтехим

Белоруссия готова возобновить прокачку российской нефти в направлении Польши и Украины после получения от них подтверждения, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в концерне "Белнефтехим".

"Наши организации готовы (возобновить прокачку в направлении Украины и Польши - ИФ). Ждем подтверждения. Пока прокачки нет ни в одну сторону, ни в другую", - заявили в концерне.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия в понедельник планирует начать прокачку кондиционной нефти по нефтепроводу "Дружба" в Польшу.

"У нас идет нормализация процесса в соответствии с "дорожной картой". Сейчас идет большая работа в этом направлении с нашими европейскими партнерами. В понедельник начнется прокачка нефти в сторону Польши", - сказал он в воскресенье.

"Что касается южного направления, там идет нормализация отношений, и в течение нескольких дней мы ожидаем, что уже нефть в соответствии с кондиционным составом поступит на границу со Словакией", - добавил он.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поступлении по нефтепроводу "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганики. В результате поставки нефти из России были остановлены. Они возобновились 4 мая.

"Белнефтехим" в минувшую пятницу проинформировал, что по состоянию на 17 мая ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор нефтепровода "Дружба") обеспечивала прокачку качественной нефти для ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) в объеме, который требуется для его полной производственной загрузки.

Второй белорусский НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская область) работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу "Сургут - Полоцк". В концерне отмечают, что трубопровод Унеча - Полоцк, по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, заполнен "грязной" нефтью и простаивает.

19 мая вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что Минск согласовал проект "дорожной карты" по возобновлению транзита нефти из РФ в направлении Европы, документ направлен в Москву.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ПОЛЬША, УКРАИНА


Похожие новости


Лукашенко: сумма ущерба от грязной нефти из РФ станет известна после ревизии НПЗ Белоруссия не собирается закрывать транзит российской нефти по "Дружбе" - Лукашенко Путин обменялся с Лукашенко мнениями по нефтепроводу "Дружба", но нужно расследование Белоруссия планирует в этом году начать альтернативный России импорт нефти, возможны поставки из Азербайджана - гендиректор БНК Экспорт нефти из РФ в направлении Белоруссии идет в штатном режиме, техпроблемы ухудшения качества будут решены в ближайшее время - Минэнерго РФ Перекрытие Белоруссией "Дружбы" - нецелесообразный форс-мажор, у РФ есть варианты переориентации на порты - Новак

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]