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Дальнее зарубежье 20.05.2019 15:05

Ferrari отзовет в Китае более 2 тыс. автомобилей из-за неисправных подушек безопасности

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari отзовет с китайского рынка 2071 машину из-за неисправности подушек безопасности, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Кампания затрагивает импортированные в страну автомобили, выпущенные в период с 8 апреля 2013 года по 28 ноября 2017 года. В этих машинах фронтальные подушки безопасности для пассажиров, поставленные японским производителем Takata, имеют дефектные нагнетательные насосы, которые могут сломаться и ранить пассажиров.

Отзыв начнется 1 июля. Ferrari заменит проблемные детали бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]