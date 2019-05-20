Азербайджан в I квартале увеличил экспорт нефти на 0,2%, газа – на 30,1%

Азербайджан в январе-марте 2019 года экспортировал 8 млн 177 тыс. тонн нефти, что на 0,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $3 млрд 694 млн 675,4 тыс. (спад на 3,2%).
Экспорт газа из Азербайджана в первом квартале 2019 года составил 3 млрд 467,6 млн кубометров, что на 30,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Общая стоимость экспортированного за отчетный период из страны газа составила $623 млн 920,6 тыс. (рост в 1,6 раза).
В 2018 году Азербайджан экспортировал 32 млн 651,1 тыс. тонн нефти на $16 млрд 345,52 млн, газа - 9 млрд 914,9 млн кубометров природного газа на $1 млрд 705 млн 668,6 тыс.
Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется в Грузию и Турцию.
Н.Аббасова
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