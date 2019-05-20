Китай в январе-апреле увеличил добычу угля на 0,6%

Производство угля в Китае в январе-апреле выросло на 0,6% относительно того же периода 2018 года и достигло 1,11 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

В том числе в прошлом месяце показатель увеличился на 0,1% - до 290 млн тонн. Таким образом, среднесуточный объем выпуска в стране составил 9,81 млн тонн.

Импорт угля в апреле подскочил на 13,6% в годовом выражении и достиг 25,3 млн тонн, что составляет 843 тыс. тонн в сутки. Это максимальный показатель за последние три месяца.

В январе-апреле страна импортировала 99,93 млн тонн, что на 1,7% превышает объем поставок за аналогичный период годом ранее.