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ТЭК 20.05.2019 13:29

Китай в январе-апреле увеличил добычу угля на 0,6%

Производство угля в Китае в январе-апреле выросло на 0,6% относительно того же периода 2018 года и достигло 1,11 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

В том числе в прошлом месяце показатель увеличился на 0,1% - до 290 млн тонн. Таким образом, среднесуточный объем выпуска в стране составил 9,81 млн тонн.

Импорт угля в апреле подскочил на 13,6% в годовом выражении и достиг 25,3 млн тонн, что составляет 843 тыс. тонн в сутки. Это максимальный показатель за последние три месяца.

В январе-апреле страна импортировала 99,93 млн тонн, что на 1,7% превышает объем поставок за аналогичный период годом ранее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, УГОЛЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]