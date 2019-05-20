Сотрудники DB замечали подозрительные сделки с участием организаций Трампа и Кушнера - NYT

Специалисты Deutsche Bank (DB), отвечающие за противодействие отмыванию денег, в 2016-2017 годах высказывали подозрения в отношении множества сделок с участием юридических лиц, контролируемых нынешним президентом США Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, пишет газета The New York Times.

Сотрудники банка рекомендовали направить соответствующую информацию на рассмотрение подразделения американского Минфина, отвечающего за финансовые преступления, однако руководство банка отклонило эти рекомендации, сообщила газета со ссылкой на пятерых бывших и нынешних сотрудников DB.

В результате "отчеты о подозрительной активности", подготовленные специалистами DB, так и не были отправлены на рассмотрение госрегуляторов.

В DB отвергают эти обвинения.

"Никогда ни одному из специалистов не запрещалось передавать в вышестоящую инстанцию данные о транзакциях, выглядевших подозрительными", - цитирует Bloomberg сообщение, полученное от DB.

"Мы увеличили штат сотрудников в подразделении, отвечающем за противодействие отмыванию денег, а также улучшили контроль, - говорится в заявлении банка. - Мы очень серьезно относимся к соблюдению законов в этой сфере".

В статье NYT не приводится конкретной информации о характере совершавшихся сделок. По крайней мере, некоторые из них представляли собой переводы иностранным организациям или частным лицам и обратные транзакции, пишет газета.

Девелоперы, к которым относятся Трамп и Кушнер, часто совершают крупные сделки, в том числе и с расчетом напрямую денежными средствами, причем зачастую с партнерами за пределами США, и каждый из таких случаев может спровоцировать проверку со стороны банковских специалистов, отвечающих за противодействие отмыванию денег.

Тревожные сигналы, о которых заявляют специалисты, не всегда говорят о том, что сделки являются неправомерными, иногда банки предпочитают не уведомлять государственные структуры, если приходят к заключению, что подозрения их сотрудников были необоснованными.

Однако специалисты Deutsche Bank отмечают, что решение руководства не уведомлять вышестоящие инстанции о подозрительных сделках Трампа и Кушнера отражает общий нестрогий подход банка к противодействию отмыванию денег - пренебрежение реальными тревожными сигналами для сохранения отношений с крупными клиентами.

Представители Trump Organization сообщили NYT, что компании неизвестно о каких-либо опасениях, высказывавшихся сотрудниками DB. Представитель Kushner Companies заявил, что обвинения в отношении DB являются сфабрикованными и фальшивыми.

Одним из источников NYT является бывшая сотрудница DB Тамми Макфадден, которая была уволена в прошлом году после того, как выразила обеспокоенность практиками банка. Она направила несколько жалоб в связи с этим в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), а также другим регуляторам.