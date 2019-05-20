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СНГ 20.05.2019 14:31

Зампред Еврокомиссии пообещал поддержку украинским реформам

Заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что для него большая честь представлять ЕС на инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского

"Украина может рассчитывать на решительную поддержку ЕС на пути реформ", - написал М.Шефчович в понедельник в своем твиттере.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, УКРАИНА, РЕФОРМЫ, ПОДДЕРЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]