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СНГ 20.05.2019 14:42

Министр энергетики США Перри впечатлен инаугурационной речью Зеленского

Министр энергетики США Рик Перри заявляет, что США будут продолжать поддерживать Украину.

"Речь президента Зеленского была впечатляющей и очень мощной в том, какое видение для будущего Украины там представлено. Суть в том, что выборы были для народа Украины, а не для него", - сказал он журналистам в кулуарах Верховной Рады после инаугурации Зеленского в понедельник.

Кроме того, Перри подчеркнул, что США будет и дальше поддерживать Украину.

"Соединенные Штаты - вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом", - добавил он, сославшись на президента США Дональда Трампа.

Среди прочего Перри отметил, что если бы у американской стороны было больше времени, то делегация США была бы в несколько раз больше.

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Тэги: УКРАИНА, США, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]