В правительстве Украины не собираются в отставку

Политическое заявление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады не влияют на работу кабинета министров, отмечает вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Кто бы ни делал каких призывов, это политический вопрос, потому что он никак не влияет на реальный ход вещей. Я хотел бы призвать всех - чтобы не вводить в заблуждение наших украинцев - понять, что и парламент, и правительство будут работать до тех пор, пока не примут присягу новые народные депутаты", - сказал Зубко после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, комментируя его призыв к членам правительства уйти в отставку.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.