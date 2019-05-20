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СНГ 20.05.2019 13:33

В правительстве Украины не собираются в отставку

Политическое заявление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады не влияют на работу кабинета министров, отмечает вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Кто бы ни делал каких призывов, это политический вопрос, потому что он никак не влияет на реальный ход вещей. Я хотел бы призвать всех - чтобы не вводить в заблуждение наших украинцев - понять, что и парламент, и правительство будут работать до тех пор, пока не примут присягу новые народные депутаты", - сказал Зубко после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, комментируя его призыв к членам правительства уйти в отставку.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

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Тэги: УКРАИНА, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЗЕЛЕНСКИЙ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]