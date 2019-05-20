MIDA отбирает подрядчиков на строительство домов в ЖК Ясамал-2

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства отбирает подрядчиков для строительства жилых многоквартирных домов в комплексе соцжилья Ясамал-2, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера по 6 лотам: строительство двух девятиэтажных двухблочных домов №13 и №16 (лот №1); строительство одного 12-этажного одноблочного дома №9 (лот №2); строительство одного девятиэтажного двухблочного жилого дома №32 (лот №3); строительство двух нежилых зданий №48 и №49, двух полицейских участков и двух котельных (лот №4); строительство двух детских садов №45 и №47 (лот №5); внутреннее и внешнее газообеспечение (лот №6).
Стоимость участия в тендере по лотам №1 и №5 составляет 500 манатов, по лотам №2-4 и по лоту №6 – 300 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 4 июля 2019 года. Тендерная процедура состоится 5 июля.
Закладка фундамента ЖК Ясамал-2 состоялась 26 декабря 2018 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева. Комплекс будет построен на территории площадью 15,4 га, расположенной в стороне от внешней кольцевой дороги, в северной части Ганлы-Гель.
Новый ЖК будет включать 40 домов, из которых 22 - девятиэтажные, 18 –двенадцатиэтажные. В целом, в жилом комплексе будет 160 однокомнатных квартир, 114 – квартир типа студия, 674 – двухкомнатных, 1128 – трехкомнатных и 126 – четырехкомнатных.
Таким образом, число квартир в комплексе превысит 2,2 тыс. Все квартиры будут отремонтированы и снабжены кухонной мебелью.
Кроме того, на территории ЖК также будут построены различные социально-бытовые объекты, детские площадки, 3 детских сада и средняя школа на 1,2 тыс. учеников.
А. Мамедов
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