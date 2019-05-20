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Дальнее зарубежье 20.05.2019 14:05

Трамп подтвердил причастность Вашингтона к кибератаке против России

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что при его администрации была совершена кибератака в отношении России.

"Я бы предпочел этого не говорить, но вы можете быть уверены, что все это произошло, и причем произошло при моей администрации", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

По словам американского лидера, он долгое время не сообщал эти сведения по просьбе разведки США.

"(Я не говорил - ИФ), потому что они не любят, когда я говорю. В разведке заявляли: "Пожалуйста, не надо об этом распространяться", - подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что киберкомандование ВС США провело операцию против петербургской компании "Агентство интернет-исследований" (IRA) в день промежуточных выборов в США в 2018 году.

По данным The Washington Post, американские военные заблокировали интернет-доступ для компании. Один из источников газеты заявил, что американское киберкомандование "просто отправило IRA в офлайн".

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Тэги: США, РОССИЯ, ТРАМП, КИБЕРАТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]