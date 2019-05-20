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Дальнее зарубежье 20.05.2019 14:06

Правительство ФРГ "приняло к сведению" события в Австрии

Представитель немецкого кабинета министров Мартина Фиц заявила, что правительство ФРГ приняло к сведению намерение канцлера Австрии Себастьяна Курца провести внеочередные парламентские выборы.

"Правительство приняло к сведению решение канцлера Курца провести новые выборы", - сказала Фиц журналистам в Берлине в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В минувшую субботу вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который представляет ультраправую Австрийскую партию свободы, подал в отставку после публикации скандального видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

После этого скандала Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ, КАНЦЛЕР, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]