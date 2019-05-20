Премьер Армении заявляет о заговоре против правительства, обещает жесткие меры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможность существования заговора против правительства республики в виде войны в Карабахе и сдаче ряда территорий.

"Есть конкретные силы, представляющие бывшую коррупционную систему, которые пытаются спровоцировать разногласия, противоречия и вражду между народами Армении и Карабаха. Используя свои коррупционные связи, они ведут ложную пропаганду против правительства Армении и лично премьер-министра", - сказал Пашинян в понедельник на совещании с участием военного, судебного, политического руководства республики.

По его словам, проанализировав все это, "я вижу далеко идущие цели, вплоть до провоцирования заговорщической войны, сдачи некоторых территорий и возложения ответственности за случившееся на правительство Армении".

Пашинян также заявил о необходимости создания следственной парламентской комиссии для изучения обстоятельств апрельской войны в Карабахе в 2016 году.

"Настало время, чтобы была создана следственная комиссия парламента для изучения обстоятельств апрельской войны 2016 года, чтобы получить ответы на волнующие нас вопросы", - сказал он.