Авиарегуляторы обсудят возобновление полетов Boeing 737 MAX

Глобальные регулирующие органы на этой неделе проведут встречу в Техасе, чтобы определить, когда может быть возобновлена эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX, пишет газета Financial Times.

Крупнейший в мире производитель коммерческих лайнеров сообщил в минувшие выходные, что ему пришлось исправлять ошибки в программном обеспечении тренажеров-симуляторов полета, на которых обучаются пилоты самолетов модели 737 MAX.

Серьезные недостатки, обнаруженные в программном обеспечении системы коррекции маневрирования (MCAS), и дефекты других систем безопасности еще больше подорвали репутацию Boeing после двух авиакатастроф с участием самолетов модели 737 MAX за последние полгода.

В четверг, 23 мая, представители органов авиационного надзора девяти стран, включая Китай, ЕС, Канаду и Бразилию, рассмотрят заявку Boeing на возвращение 737 MAX в эксплуатацию.

На прошлой неделе авиаконцерн объявил, что завершил обновление программного обеспечения MCAS, но Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запросило у компании новые данные.

По словам осведомленных источников, на которых ссылается FT, на встрече вряд ли будет названа официальная дата возобновления полетов, но FAA, вероятно, проинформирует других регуляторов, что рассчитывает провести сертификационный испытательный полет в конце мая или начале июня.

Boeing сообщил в субботу, что из-за неисправности ПО, используемое в тренажерах-симуляторах, не могло воспроизводить некоторые условия полета, в частности, те, которые привели к крушению самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии 10 марта. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 157 человек. В октябре 2018 года самолет той же модели разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек.

"Мы предоставляем FAA и глобальным регулирующим органам, а также пилотам и авиакомпаниям любую информацию, которая им необходима для восстановления доверия к MAX и безопасного возвращения самолетов к полетам", - говорилось в заявлении Boeing, распространенном в воскресенье.