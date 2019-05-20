Lietuvos energija в I квартале снизила консолидированную чистую прибыль на 41,5%

Литовская государственная энергетическая группа Lietuvos energija в первом квартале 2019 года получила консолидированную чистую прибыль в размере 18,8 млн евро, что на 41,5% меньше, чем в первом квартале 2018 года, сообщила группа финансовые результаты через информсистему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

Консолидированная выручка увеличилась на 19,8% - до 429,3 млн евро. Показатель EBITDA возрос на 9,8% - до 79,9 млн евро.

100% акций Lietuvos energija принадлежат государству, они находятся под контролем министерства финансов Литвы. В холдинг входят энергораспределительная компания Energijos skirstymo operatorius (ESO), поставщик электроэнергии и газа Lietuvos energijos tiekimas (LET), производитель электроэнергии Lietuvos energijos gamyba (LEG) и другие компании.