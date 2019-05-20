Меркель поздравляет Зеленского, но дата встречи пока неизвестна - правительство

Представитель немецкого кабинета министров Мартина Фиц заявила, что канцлер Германии Ангела Меркель поздравляет президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией.

"Канцлер поздравляет господина Зеленского с инаугурацией. Он вступает в должность в соответствии с демократическим мандатом", - сказала Фиц журналистам в Берлине в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Она подчеркнула, что отношения Германии и Украины "остаются тесными", и ФРГ и дальше продолжит оказывать Украине поддержку в развитии и реформировании.

Даты предстоящей встречи Меркель и Зеленского она, однако, назвать не смогла. По ее словам, встреча состоится "в скором времени".

"Точной даты я пока назвать не могу", - указала Фиц.