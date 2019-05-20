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СНГ 20.05.2019 15:32

Меркель поздравляет Зеленского, но дата встречи пока неизвестна - правительство

Представитель немецкого кабинета министров Мартина Фиц заявила, что канцлер Германии Ангела Меркель поздравляет президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией.

"Канцлер поздравляет господина Зеленского с инаугурацией. Он вступает в должность в соответствии с демократическим мандатом", - сказала Фиц журналистам в Берлине в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Она подчеркнула, что отношения Германии и Украины "остаются тесными", и ФРГ и дальше продолжит оказывать Украине поддержку в развитии и реформировании.

Даты предстоящей встречи Меркель и Зеленского она, однако, назвать не смогла. По ее словам, встреча состоится "в скором времени".

"Точной даты я пока назвать не могу", - указала Фиц.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПРИВЕТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]