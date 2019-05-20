Лукашенко посетит Казахстан с официальным визитом во второй половине года - посол

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует совершить официальный визит в Казахстан во второй половине года, сообщил казахстанский посол в Минске Ермухамет Ертысбаев.

"Мы с нетерпением ждем официального визита Александра Григорьевича Лукашенко в Казахстан во второй половине года", - сказал Ертысбаев на пресс-конференции в понедельник.

По словам казахстанского дипломата, Лукашенко также планирует принять участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Нур-Султане 29 мая.