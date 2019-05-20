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СНГ 20.05.2019 15:45

Лукашенко посетит Казахстан с официальным визитом во второй половине года - посол

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует совершить официальный визит в Казахстан во второй половине года, сообщил казахстанский посол в Минске Ермухамет Ертысбаев.

"Мы с нетерпением ждем официального визита Александра Григорьевича Лукашенко в Казахстан во второй половине года", - сказал Ертысбаев на пресс-конференции в понедельник.

По словам казахстанского дипломата, Лукашенко также планирует принять участие в юбилейном саммите ЕАЭС в Нур-Султане 29 мая.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАЗАХСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]