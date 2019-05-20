Азербайджан в топ-10 по числу туристов, посетивших Россию в I квартале 2019г

Россию в январе-марте 2019 года посетили 6,4 млн иностранных граждан, из них почти 470 тыс. указали туризм в качестве цели визита - это на 24,2% больше, чем годом ранее.

Согласно статистике Погранслужбы ФСБ РФ, за первый квартал года Россию посетили 6,4 млн иностранцев, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Больше всего гостей прибыло из Украины - 1,7 млн человек (-10,4%). В лидерах также оказались Казахстан - 870 тыс. (+2,5%) и Узбекистан - 634,7 тыс. (+15%). Закрыли топ-5 Таджикистан - 389 тыс. и Китай - 342 тыс.

В первую десятку также вошли Азербайджан, Киргизия, Финляндия, Армения и Польша.

С туристической целью в Россию в первом квартале года приехало 469,9 тыс. гостей, это на 24,2% больше, чем годом ранее (378,3 тыс.). В лидерах оказались граждане Китая, оттуда прибыло 163,4 тыс. человек (+30% по сравнению с первым кварталом 2018 года). Далее с большим отрывом идут путешественники из Южной Кореи - 59,2 тыс. (рост турпотока на 94,7%) и израильтяне - 24,7 тыс. (+20%). В топ-5 также вошли туристы из Германии - 23,3 тыс. (+3,5%) и Франции - 17,6 тыс. (+15,8%).

В первой десятке также путешественники из Италии (11,4 тыс.), Таиланда (11,2 тыс.), Турции (9,9 тыс.), США (8,9 тыс.) и Японии (7,7 тыс.). В топ-20 вошли Казахстан, Великобритания, Сербия, Украина, Куба, Индия, Финляндия, Туркмения, Латвия и Азербайджан.

При этом в число стран, из которых турпоток вырос наиболее заметно, помимо Южной Кореи, Китая и Израиля вошли Индия (+40% по сравнению с первым кварталом прошлого года, 4,5 тыс. путешественников), Гонконг (+30,6%, 2,7 тыс.) и Япония (+22,7%).