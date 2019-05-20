Производство автобензина в Азербайджане в январе-апреле сократилось на 4%, дизеля - увеличилось на 2,1%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-апреле 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% - до 1 млрд 19,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, в январе-апреле 2019 года наблюдался рост производства прямогонного бензина – на 41,8% - до 104,2 тыс. тонн, керосина – на 2,6% - до 196,5 тыс. тонн, дизельного топлива - на 2,1% - до 682 тыс. тонн, топочного мазута – на 9,4%, - до 25,7 тыс. тонн
Спад в отчетный период зафиксирован в производстве автомобильного бензина на 4% - до 397,7 тыс. тонн, смазочных масел – на 70% - до 5,4 тыс. тонн, нефтяного битума – на 42,2% - до 49,2 тыс. тонн, нефтяного кокса – на 7,2%, до – 81,8 тыс. тонн.
В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.
Н.Аббасова
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