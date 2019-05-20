Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8962 RUR   0.0263 GBR   2.1648 TRY   0.2805

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.76 -0.11 Brent 72.21 -0.41

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 20.05.2019 14:36

"Джон Уик 3" обошел финальных "Мстителей" по сборам в США и Канаде в минувший уик-энд

Третья часть кинофильма "Джон Уик" студии Lions Gate Entertainment Corp. обогнала картину "Мстители: Финал" по кассовым сборам в США и Канаде в минувшие выходные, пишет Dow Jones.

"Джон Уик 3", главную роль в котором сыграл Киану Ривз, заработал $57 млн в свой дебютный уик-энд, став лидером проката, показали предварительные подсчеты студии. В то же время финальный эпизод "Мстителей" в свои четвертые выходные в прокате собрал $29,4 млн, опустившись на вторую строчку.

На третьем месте в прокате расположился фантастический фильм "Покемон. Детектив Пикачу", который собрал в США и Канаде $24,8 млн. Четвертое место заняла картина "Собачья жизнь 2", заработавшая $8 млн.

Сборы третьей части истории наемного убийцы Джона Уика примерно в четыре раза превзошли результаты первого фильма, вышедшего в 2014 году, и почти вдвое превысили дебютный показатель второго, который был показан в 2017 году.

В мировом прокате кассовые сборы фильма "Джон Уик 3" составили около $92 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИНО, СБОРЫ


Похожие новости


Disney обнародовала график выхода фильмов до 2027 года Заключительная часть "Мстителей" побила рекорд по сборам - $1,2 млрд "Капитан Марвел" собрал $153 млн в прошлый уик-энд и возглавил американский прокат "Дэдпул 2" собрал больше $300 млн в мире за первые выходные проката Сборы новых "Мстителей " достигли $1 млрд в рекордно короткие сроки Джеймса Франко признали лучшим актером в ходе 75-й церемонии вручения премии "Золотой глобус"

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]