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20.05.2019 14:40

Visa Signature АтаБанк-а предлагает премиальные возможности

Как известно, пару месяцев назад впервые в Азербайджане и Юго-Восточной Европе ОАО «АтаБанк» совместно с международной платежной системой VİSA начал эмитировать карту Visa Signature. Эта премиальная карта продолжает радовать клиентов особыми услугами и льготами.

Программа международной система VİSA «Мы делаем ваше путешествие более комфортным» предлагает специальные привилегии. Тем самым, владельцы карточек Visa Signature АтаБанк-а получат в путешествиях различные преимущества:

  • Доступ в VIP-залы более 1000 международных аэропортов – 4 раза бесплатно с картой Visa Signature
  • 30%-я скидка на аренду автомобилей от компаний мирового масштаба
  • Эксклюзивные услуги в отелях, входящих в программуVisa Luxury Hotel Collection
  • 12%-я скидка на бронирование отелей на сайте agoda.com.

К тому же, предлагаются следующие услуги в транзитных полетах через Киев или Минск:

  • Fast track услуга в национальном аэропорту Минска
  • 50%-я скидка на услуги Uber в аэропортах «Киев» и «Борисполь»
  • Бесплатная упаковка багажа в аэропорту «Борисполь».

Вдобавок, владельцы карточек Visa Signature АтаБанк-а получат в подарок платежную карту Visa Classic и скидку в 50% на аренду депозитных ячеек.

Подробнее о карте Visa Signature можно узнать, позвонив по номеру горячей линии136или посетив интернет страницу банка https://atabank.com/ru/individuals/plastic-cards/visa-signature .

Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]