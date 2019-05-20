Visa Signature АтаБанк-а предлагает премиальные возможности

Как известно, пару месяцев назад впервые в Азербайджане и Юго-Восточной Европе ОАО «АтаБанк» совместно с международной платежной системой VİSA начал эмитировать карту Visa Signature. Эта премиальная карта продолжает радовать клиентов особыми услугами и льготами.

Программа международной система VİSA «Мы делаем ваше путешествие более комфортным» предлагает специальные привилегии. Тем самым, владельцы карточек Visa Signature АтаБанк-а получат в путешествиях различные преимущества:

Доступ в VIP-залы более 1000 международных аэропортов – 4 раза бесплатно с картой Visa Signature

30%-я скидка на аренду автомобилей от компаний мирового масштаба

Эксклюзивные услуги в отелях, входящих в программуVisa Luxury Hotel Collection

12%-я скидка на бронирование отелей на сайте agoda.com.

К тому же, предлагаются следующие услуги в транзитных полетах через Киев или Минск:

Fast track услуга в национальном аэропорту Минска

50%-я скидка на услуги Uber в аэропортах «Киев» и «Борисполь»

Бесплатная упаковка багажа в аэропорту «Борисполь».

Вдобавок, владельцы карточек Visa Signature АтаБанк-а получат в подарок платежную карту Visa Classic и скидку в 50% на аренду депозитных ячеек.

Подробнее о карте Visa Signature можно узнать, позвонив по номеру горячей линии136или посетив интернет страницу банка https://atabank.com/ru/individuals/plastic-cards/visa-signature .

Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.