Visa Signature АтаБанк-а предлагает премиальные возможности

Как известно, пару месяцев назад впервые в Азербайджане и Юго-Восточной Европе ОАО «АтаБанк» совместно с международной платежной системой VİSA начал эмитировать карту Visa Signature. Эта премиальная карта продолжает радовать клиентов особыми услугами и льготами.
Программа международной система VİSA «Мы делаем ваше путешествие более комфортным» предлагает специальные привилегии. Тем самым, владельцы карточек Visa Signature АтаБанк-а получат в путешествиях различные преимущества:
К тому же, предлагаются следующие услуги в транзитных полетах через Киев или Минск:
Вдобавок, владельцы карточек Visa Signature АтаБанк-а получат в подарок платежную карту Visa Classic и скидку в 50% на аренду депозитных ячеек.
Подробнее о карте Visa Signature можно узнать, позвонив по номеру горячей линии136или посетив интернет страницу банка https://atabank.com/ru/individuals/plastic-cards/visa-signature .
Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.
Премьер Армении заявляет о заговоре против правительства, обещает жесткие меры
Еврокомиссар Хан посетит Азербайджан во второй декаде июня – диписточник
Порядка 10 тыс. военнослужащих и сотни единиц техники привлечены к широкомасштабным учениям в Азербайджане
Bank BTB увеличил в 2018г портфель по ипотечному кредитованию на 44%
Азербайджан в I квартале 2019г увеличил импорт пшеницы на 28%
Азербайджан в январе-апреле увеличил производство электроэнергии на 4,4%
Минтруда Азербайджана сэкономило в 2018г более 6 млн манатов при реализации программы самозанятости
Инвалиды войны и семьи шехидов получат в 2019 году свыше 800 квартир – Минтруда Азербайджана
"Джон Уик 3" обошел финальных "Мстителей" по сборам в США и Канаде в минувший уик-энд
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Британский премьер обещает Зеленскому поддержку в проведении реформ
Власти Британии могут запретить подданным посещать опасные районы в северной Сирии
Лукашенко посетит Казахстан с официальным визитом во второй половине года - посол
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог